Deze 15-jarige Purmerender is tweede op WK Pokémon in Japan

Een bijzondere prestatie van de 15-jarige Robbie Schaaij uit Purmerend. Op het WK Pokémon in het Japanse Yokohama werd hij tweede bij het videogametoernooi. In Japan nemen ze het toernooi zeer serieus: de wedstrijden trekken veel publiek en alle wedstrijden worden live uitgezonden met commentaar. "Het was heel bijzonder om mee te maken", zegt zijn moeder Annelie.

Screenshot The Official Pokémon YouTube channel

Het toernooi van afgelopen weekend bestond uit verschillende onderdelen, zoals een kaartspel, Pokémon Go en een videogametoernooi. Die zijn dan weer onderverdeeld in verschillende klassen: de Masters- de Senior- en de Juniordivisie. Robbie haalde de finale in de Seniordivisie en speelde tegen de Japanse Tomoya Ogawa. Hoe dat eruitzag, zie je in de video hieronder. Tekst gaat verder.

Robbie zei na het toernooi op X (voorheen Twitter) superblij te zijn met zijn prestatie, 'ondanks dat ik niet heb gewonnen'. "Ik heb veel vrienden ontmoet wat de ervaring zoveel beter maakte. Ik was eerlijk gezegd ook positief verrast door het aantal mensen dat mij herkende." Grote belangstelling In Japan is de verering voor alles wat met Pokémon te maken heeft groot, zag ook zijn moeder Annelie. "Je ziet het daar overal. Als er een podium is waar Pikachu op staat is er gelijk een rij om er een foto van te maken. Kinderen worden er daarmee grootgebracht. Er waren veel mensen die alleen maar kwamen kijken naar het toernooi." De verloren finale werd daarnaast ook nog meer dan 28.000 keer bekeken. Tekst loopt door onder de foto.

Pokémonverering in het Japanse Yokohama, waar het toernooi werd gehouden - David Mareuil / Anadolu Agency

Er is de afgelopen dagen veel op Robbie afgekomen en de Purmerender staat voorlopig niet echt te springen om veel aandacht, zegt zijn vader Frank Schaaij lachend aan de telefoon. Sowieso is het wat lastig hem te spreken op het moment van bellen: hij ligt nog op bed na een lange vlucht uit Japan. Uit de hele wereld kwamen fanatieke deelnemers af op het WK: "Spanjaarden, Fransen, Amerikanen... iedereen vliegt daar naartoe", voegt Annelie toe. Tekst gaat verder.

