Hoornse Kermisparty voor mensen met licht verstandelijke beperking

Tien bruisende dagen transformeren de binnenstad van Hoorn momenteel in een kermisparadijs. Naast de attracties krijgt de kermis een extra dimensie met diverse activiteiten. Een van de tradities wordt voortgezet dit jaar, met een speciale Kermisparty voor mensen met een verstandelijke beperking, georganiseerd door café JP Coen en De Soos.

De Soos is een initiatief van Stichting Netwerk en biedt mensen met een verstandelijke beperking gezellige avondjes. Tristan, die zelf ook tot de doelgroep behoort, is een van de organisatoren van De Soos-avonden. "Het feest is bedoeld voor mensen die een licht verstandelijke beperking hebben, maar ook voor mensen die gewoon een leuke avond willen", vertelt Tristan.

Tekst gaat verder onder de video.