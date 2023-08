Amsterdam wanbetaler bij terugbetalen boetes en proceskosten: "Wacht al 13 weken op mijn geld"

De gemeente Amsterdam lijkt het niet al te nauw te nemen met de wettelijke betalingstermijn van 6 weken. Het duurt soms zelfs enkele maanden voordat het geld op de rekening staat van een burger of bedrijf nadat een zaak gewonnen wordt, zo blijkt uit correspondentie die in handen is van NH/AT5.

Zo heeft Shirley Diana Oehler na meer dan 13 weken wachten nog altijd het bedrag van 80,50 euro niet, nadat ze in het gelijk werd gesteld vanwege het onterecht krijgen van een boete. Na een parkeerboete die op een verkeerd adres was bezorgd begonnen de problemen. Oehlers kreeg een bericht van de oude bewoner dat hij post voor haar had. Toen waren de eerste aanmaningen door de gemeente al verstuurd en dus betaalde ze direct de boete. Al knaagde het, want ze stond ingeschreven op een ander adres en dus voelde de boete, en vooral de aanmaning onterecht. Met hulp van verkeersboete.nl, een bedrijf dat consumenten helpt bij het aanvechten van boetes, werd Oehlers in het gelijk gesteld. Weken geduld Eind goed al goed zou de conclusie moeten zijn, maar ondanks dat de zaak werd gewonnen, is het geld nog altijd niet teruggestort op haar rekening. "De gemeente kan maar aanmaningen sturen, maar ik wacht dus al 13 weken op mijn geld", vertelt ze. "Zij krijgen dus geen boete omdat zij te laat zijn." Oehlers blijkt niet de enige die weken geduld moet hebben. Volgens Nick Voorbach, oprichter van verkeersboete.nl, is de gemeente al jaren consequent te laat met het betalen van de facturen die hij vanuit zijn bedrijf stuurt. Dat blijkt ook uit correspondentie die in handen is van NH/AT5. Het duurt soms wel acht maanden voordat de gemaakte proceskosten, die het bedrijf mag verhalen op de gemeente wanneer een zaak gewonnen wordt, worden terugbetaald.

Ik ben ook heel benieuwd of de plaatselijke timmerman, als hij iets heeft gedaan voor de gemeente, wel op tijd wordt betaald. Nick Voorbach, verkeersboete.nl

Niet op tijd Het is voor Voorbach dan ook onbegrijpelijk dat een overheidsorgaan als de gemeente zo vaak de betalingstermijn niet haalt. "Wij doen dit nu sinds 2017 met de Gemeente Amsterdam en sinds 2017 wordt er niet op tijd betaald", geeft hij aan. "Dat geldt zowel voor de burger als richting het bedrijfsleven. Ik ben ook heel benieuwd of de plaatselijke timmerman, als hij iets heeft gedaan voor de gemeente, wel op tijd wordt betaald. Misschien dat de gemeenteraad daar een keer onderzoek naar kan doen."

Reactie gemeente We vinden het belangrijk dat mensen zo snel mogelijk het geld terugkrijgen waar zij recht op hebben. Daarom vinden we het ook erg vervelend wanneer dat niet lukt. Helaas gaat er soms door een menselijke fout iets mis of hebben we niet het juiste rekeningnummer waardoor terugbetaling vertraging oplevert. Daarom onderzoeken we of we onze processen kunnen verbeteren, zodat we situaties als deze in de toekomst kunnen voorkomen.

