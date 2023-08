Tweede leven voor overbodig Bussums spoortunneltje: nog vier plannen op tafel

Het tunneltje wordt al een tijdje niet meer gebruikt om van de ene kant naar de andere kant van het spoor te komen. De tunnel is niet meer nodig sinds station Naarden-Bussum een tweede toegang heeft aan de andere kant van het station. De tunnel is dan ook al een tijdje afgesloten.

Veel leuke ideeën

De jury laat weten dat er veel leuke ideeën zijn ingezonden. Zo zou de tunnel als expositieruimte voor kunst gebruiken kunnen worden, maar ook als servicepunt voor pakketjes, als VVV-kantoor of als fietsenstalling.

Daarnaast waren er ook wat wildere ideeën: zo kan de tunnel gebruik worden als knikkerbaan, om groentes te kweken of als microbrouwerij. De ideeën zijn allemaal getoetst of het realistisch is uit te voeren en of het spoorveilig is.

Welke voorstellen nu doorgaan naar de volgende ronde, is niet bekend gemaakt. De vier overgebleven gegadigden hebben een mail gekregen. Ze worden uitgenodigd om in september een presentatie te houden. Pas daarna wordt een winaar bekend gemaakt.