Man die tientallen Hilversumse auto's zou hebben bekrast voor de rechter

De Hilversummer wordt er van verdacht half mei 's nachts zeker 38 auto's te hebben bekrast van bewoners van de straat. Waarom de man dat deed, is nog altijd onduidelijk.

De gedupeerden werden 's ochtends wakker met soms meterslange diepe krassen op hun auto's, waardoor de schade oploopt tot duizenden auto's per auto. Veel gedupeerden deden dezelfde ochtend nog aangifte, vertelden ze tegen NH.

Voor de rechter

De Hilversummer staat vandaag voor de politierechter en hoort daarmee vandaag ook meteen welke straf hij krijgt voor het bekrassen van de auto's.

Welke straf dat is, is vooraf nog gissen. Rechters leggen in vergelijkbare zaken vaak boetes of taakstraffen op en soms ook celstraffen. De celstraffen variëren erg, waardoor er vooraf ook weinig over te zeggen is. Als de Hilversummer al een celstraf zou krijgen, is dat in ieder geval niet langer dan een jaar, want dat is de maximale straf die de politierechter op kan leggen.

NH sprak eerder enkele gedupeerden met bekraste auto's. Bekijk de video hier: