Ziekenhuiskleding van katoen moet duurzaam alternatief worden voor zorginstellingen

Een dokter of verpleegkundige die een patiënt helpt in een ziekenhuis of zorginstelling hebben vaak beschermende kleding aan van plastic. De zorgjassen worden na kort gebruik vervolgens weer weggegooid. Een aantal Amsterdamse zorginstellingen is klaar met de afvalberg van miljoenen wegwerpjassen en wil met herbruikbare ziekenhuiskleding van katoen het aantal gaan verminderen.

Amsterdam Economic Board

Naar schatting verbruikt de zorgsector in het land zo'n 15 miljoen van die plastic wegwerpjassen. Dat is te veel, vinden de zorginstellingen. Omdat Nederland vergrijst en steeds meer ouderen meer zorg behoeven, moet de zorgsector verduurzaamd worden. Daarom hebben het OLVG, de verpleeghuizen van Cordaan en het revalidatiecentrum Reade nu 2500 zorgjassen van katoen in gebruik genomen, die naar verwachting zo'n tachtig keer kunnen worden herbruikt. Duurder, maar beter Het volgende doel is om jaarlijks 50.000 van dat soort jassen te gaan gebruiken en zo het gebruik van de plasticvariant met uiteindelijk 5 miljoen te verminderen. Dat zou zorgen voor een jaarlijkse besparing van 1,65 kiloton aan CO2. "De keuze voor herbruikbare en dus duurzamere zorgjassen is zowel positief van invloed op ecologisch vlak, maar komt ook ten goede van de brede welvaart in Nederland", aldus Anita de Wit van Reblend, een initiatief dat de textielindustrie probeert te verduurzamen en meehelpt aan het project. Wel ligt de kostprijs voor het maken van de herbruikbare jassen hoger dan die van de wegwerpvariant op het moment, maar de initiatiefnemers verwachten dat dat gaat veranderen. "Er komen meer regels en marktprikkels om te verduurzamen, waaronder heffingen op wegwerp en CO2-uitstoot, waardoor een eerlijker speelveld zal ontstaan", vertelt De Wit. Naar verwachting moet de herbruikbare jas uiteindelijk maar 2 cent meer kosten.

"Herbruikbaar en dus duurzaam zou het nieuwe normaal moeten zijn en 'wegwerp' de uitzondering" Talitha Hoppe - OLVG

Comfortabeler Het OLVG heeft de jassen sinds afgelopen februari in gebruik en lijkt na een half jaar te spreken over de zorgjassen. "Zonder af te doen aan kwaliteit en veiligheid zijn de isolatiejassen veel comfortabeler", aldus operatiekamer-assistente Talitha Hoppe. Katoen ademt veel meer dan plastic of polyester, waardoor het voor de dragers aangenamer moet zijn om te dragen. Hoppe, die bij het OLVG ook teamcoördinator is voor verduurzaming, is blij met dit soort initiatieven die de zorg groener maken. "Herbruikbaar en dus duurzaam zou het nieuwe normaal moeten zijn en 'wegwerp' de uitzondering. Alleen zo komen we tot een circulaire economie."