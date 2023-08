Hoornse Pride Walk: "Fijn om ook iets lokaals te hebben"

De Pride Walk benadrukt zichtbaarheid en acceptatie, en herinnert aan de voortdurende strijd tegen discriminatie en vooroordelen. En dat blijkt nog hard nodig. "Ik ben hier met mijn vriendin Bianca. Net werden wij nog uitgescholden door een groep jongeren, en dat is wat we willen veranderen", vertelt deelnemer Wendy aan WEEFF.

"Het is fijn om hier ook iets lokaals te hebben, naast de pride in Amsterdam", vertelt Bosman. Ondanks dat ze geen slechte ervaringen heeft gehad in Hoorn, heeft zij wel het gevoel dat er niet over gesproken wordt. "Dat voelt soms best wel eenzaam. Je weet dat er andere mensen zijn, maar dat is niet zo zichtbaar."