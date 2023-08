Meer treinen van Amsterdam CS naar Rotterdam, minder naar Almere

De nieuwe dienstregeling is vandaag door de NS gepresenteerd. In het weekend gaan er vijf Intercity Direct-treinen rijden tussen Amsterdam Centraal Station en Rotterdam, in plaats van drie. Daarnaast rijden er volgend jaar in daluren vier Intercity’s per uur (in plaats van twee per uur) naar Den Haag. Het aantal Sprinters tijdens daluren naar Almere Oostvaarders gaat juist van vier naar twee per uur.

Vandaag herhaalde de NS ook het voornemen om reizigers in de spits meer te laten betalen. Het vervoerbedrijf zegt reizigers te willen spreiden 'om de maatschappelijke kosten van de spits te beperken'. Daar moet nog wel toestemming voor gegeven worden door onder meer de Tweede Kamer. De NS heeft wel al toestemming gekregen om de prijs van treinkaartjes twee keer met 3,5 procent te verhogen.

De veranderingen in de dienstregeling van 2024: