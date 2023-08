Conflict focacciazaak Amsterdamse binnenstad escaleert: "Gemeente komt morgen sloten vervangen"

Is het een winkel, een horecazaak - of iets daar tussenin? Al een halfjaar heeft ondernemersechtpaar Simone en Michael het aan de stok met de gemeente die vinden dat de zaak 'te veel gericht is op horeca'. Aanvankelijk moesten de deuren morgen worden gesloten, maar ter elfder ure is er nu toch weer twee weken uitstel.

Geen mengformule dus, omdat de stad de strijd wil aanbinden met de monocultuur en 'nutellawinkels' zonder toegevoegde waarde voor de stad. Maar in de kleine twee jaar dat Fratellini in de buurt zit, is het naast de toerist, vooral die buurt die de zaak erg is gaan waarderen.

"Blijkbaar hangt er nog een paraplubestemmingsplan van alleen deze buurt boven. Die was ten tijde van het tekenen van ons huurcontract en in het begin voor ons onbekend - en ook nergens te vinden", zegt Eman in zijn zaak.

"We mogen geen broodjes, of focaccia's dan, in het zicht van de gast smeren"

Het conflict lijkt zich nu toe te spitsen op de vraag of de ondernemers nu wel of geen focaccias mogen klaar maken in de zaak. Eman: "Nu vallen ze er zelfs over dat als de voorraad in de vitrine leeg is, wat gaan jullie dan doen? Want we mogen geen broodjes, of focaccia's dan, in het zicht van de gast smeren."

Opgerekt

De veranderplannen gingen naar het oordeel van het stadsdeel niet snel genoeg en daarom kondigde ambtenaren vorige week aan dat ze morgen de sloten zouden laten vervangen. In de loop van vandaag communiceerde het stadsdeel ineens dat die termijn nu nog weer met twee weken wordt opgerekt.



Remmers en Eman worden er intussen horendol van en vrezen voor een scenario dat ook de Seafood Shop in de Leidsestraat ten deel viel. Eman: "Die hebben uiteindelijk na heel lang procederen het gewonnen, maar toen was het al te laat. En nu zit er een snoepwinkel. Ik heb niet de financiële middelen om te procederen, dat gaat gewoon niet. Als wij dit niet kunnen rechttrekken met de gemeente, dan is het gewoon einde verhaal."