Amsterdamse stadsdeelcommissielid VVD stopt vanwege 'koers en beleid' partij

Dat laat ze weten in een bericht op Twitter. Ze schrijft dat ze het besluit niet licht genomen heeft. "Ik kan de koers, het beleid en de partijcultuur niet langer onderschrijven."

In een interview met journalist Syp Wynia zei Van Zanten vorig jaar al dat de VVD 'in toenemende mate meebuigt met linkse coalitiepartners'. Ze vond dat leden van de partij ook bang waren om tegen de top in te gaan.

Van Zanten sprak zich de afgelopen maanden onder meer uit tegen de mogelijke komst van een erotisch centrum bij de Rai. Ze schrijft dat ze zich 'via andere wegen zal blijven inzetten voor de maatschappij'.