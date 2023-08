Zoektocht naar vermiste vrachtwagenchauffeur leidt 'per toeval' naar enorme lading nepsigaretten en tabak

De politie is in een loods in Andijk op een lading van vier miljoen nepsigaretten en zevenduizend kilo tabak gestuit. De vondst werd per toeval gedaan, toen de politie op zoek was naar een vermiste man uit Hoogkarspel. De politie heeft nog geen arrestaties verricht.

Miljoenen nepsigaretten aangetroffen in Andijk - FIOD

Bij de loods in Andijk werd vrijdagavond de vrachtwagen van de vermiste man aangetroffen, maar de Hoogkarspeler zelf niet. "We vonden wel iets in de omgeving van de loods, dat onze aandacht trok. Dat hebben we overgedragen aan andere instanties en dat is een op zichzelf staand onderzoek geworden", verklaarde politiewoordvoerder Erwin Sintenie.

"Het gaat om in totaal vier miljoen merkvervalste sigaretten en zevenduizend kilo tabak", vertelde Wietske Visser van de FIOD. "Wij hebben het in beslag genomen, omdat het merkvervalst is en er geen accijns over is betaald." Naast de FIOD was ook de douane zaterdag aanwezig bij de loods. Tekst gaat verder na de foto.

De FIOD is bezig in Andijk - FIOD

Een sigaret bevat ongeveer een gram tabak. De loods aan de Gedeputeerde Laanweg gold puur als opslagplaats voor de rookwaar. Visser: "Het werd daar niet gemaakt." De vermiste man uit Hoogkarspel was later op de zaterdag weer terecht, na meer dan een dag te zijn verdwenen. De politie liet weten dat het 'redelijk goed' ging, maar dat wát er is gebeurd 'nog niet op een rijtje is'. Het onderzoek naar de vermissing is ook na het weekend nog in volle gang. "Wat de persoon zelf in de vrachtwagen vervoerde? Dat maakt onderdeel uit van het onderzoek", aldus Sintenie.