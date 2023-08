Sigaret vijand nummer één, stichting De Noordzee pleit voor rookverbod op het strand

Er moet een rookverbod komen op het strand, dat vindt stichting De Noordzee. Zij kunnen het weten: morgen eindigt de Beach Cleanup Tour, de jaarlijkse nationale strandschoonmaakwandeling in Zandvoort. Daar kwamen hardwerkende vrijwilligers onder andere tienduizenden peuken tegen. Vandaag namen ze onder aanvoering van de stichting het strand tussen Castricum en Wijk aan Zee onder handen, NH-verslaggever Bart van Zutphen was erbij.

De sigarettenpeuk is deze tiende editie van de Beach Cleanup Tour uitgeroepen tot strandvijand nummer één. "Mensen denken dat ze een onschuldig stukje papier het zand in duwen, maar iedere peuk kan tot duizend liter water vervuilen", legt Noor Buur van stichting De Noordzee uit.

Vorig jaar werden er meer dan 86 duizend peuken opgeraapt tijdens de strandschoonmaak en de organisatie verwacht dat aantal dit jaar nog te overtreffen. "Ik ben ook echt geschrokken", zegt Irisa uit Rotterdam, die op uitnodiging aan de opruimwandeling deelneemt. "Ik ga natuurlijk ook graag naar het strand", vertelt ze. "Mijn zus steekt dan lekker een peukje op en ik zag daar het kwaad niet van in, maar nu zie ik... het is echt een probleem."

Grote schoonmaak

Het is de tiende keer dat Stichting De Noordzee de nationale strandschoonmaakwandeling organiseert. Vrijwilligers ruimen in etappes het Nederlandse strand op. Een groep begint op het Noordelijkste waddenstrand en andere groep start in het zuiden, op Cadzand in Zeeland.

De groepen starten op 1 augustus en lopen elkaar tegemoet. Ze treffen elkaar op 15 augustus halverwege, in Zandvoort. Het milieubewustzijn groeit, de hoeveelheid vuil neemt af, vertelt Buur. "Maar we zijn er nog lang niet", zegt ze er direct achteraan. Want ook dit jaar worden er duizenden kilo's vooral plastic afval met de hand van het strand opgeraapt en afgevoerd.