Politie vindt mogelijk zwaar vuurwerk in Amsterdam-Nieuw-West, EOD aanwezig

De politie heeft vanmiddag 'mogelijk zwaar vuurwerk' gevonden op het Dorus Rijkershof in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West. De straat is afgezet en de Explosieven Opruimingsdienst van defensie (EOD) doet onderzoek.

Rond 15.30 uur werd er al een agent van het Team Explosieven en Veiligheid (TEV) opgeroepen. Die besloot op te schalen en haalde de EOD erbij. Ook is de brandweer, waarschijnlijk uit voorzorg, aanwezig.

Een politiewoordvoerder zegt dat het vermoedelijke vuurwerk tijdens een politieonderzoek werd gevonden. Het lag binnen, of het in een woning of berging lag, kon de politie nog niet zeggen.

Bijlmerdreef

De EOD was eerder vanmiddag al opgeroepen voor een andere melding in de stad. In het kantoor van ING aan de Bijlmerdreef in Zuidoost was een verdacht pakket bezorgd, dat bleek uiteindelijk loos alarm.