Diant Ramaj maakt officieus debuut voor Ajax in verloren oefenduel tegen Go Ahead Eagles

Keeper Diant Ramaj heeft maandag zijn officieuze debuut voor Ajax gemaakt. De doelman kwam op sportpark De Toekomst in actie in het met 1-0 verloren oefenduel met Go Ahead Eagles. Thibo Baeten maakte in de 34e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd.

Ajax nam Ramaj twee weken geleden over van Eintracht Frankfurt. De 21-jarige Duitse doelman met Kosovaarse roots is sneller nodig dan verwacht. Eerste doelman Gerónimo Rulli liep zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo (4-1) een schouderblessure op en is zeker tot de winterstop uitgeschakeld.

Trainer Maurice Steijn koos zaterdag voor Jay Gorter als invaller. Steijn liet na afloop weten dat Gorter in tegenstelling tot Ramaj de gehele voorbereiding mee heeft gedaan met Ajax en dat hij daarom voor Gorter koos. Wel liet hij weten dat Ramaj de tweede doelman is en de verwachting is dat Ramaj snel zijn officiële debuut zal maken.

Speelminuten

Naast Ramaj hadden onder anderen nieuweling Carlos Forbs Borges, Owen Wijndal, Davy Klaassen en Steven Berghuis een basisplaats tegen Go Ahead. Berghuis zat tegen Heracles zijn eerste van drie wedstrijden schorsing uit.

Aanstaande zaterdag speelt Ajax in Rotterdam tegen Excelsior.

Opstelling Ajax: Ramaj; Sánchez (74. Jermoumi), Aertssen, Gooijer (53. Brandes), Wijndal; Vos (74. Fitz-Jim), Klaassen (74. Misehouy), Berghuis (74. Martha); Forbs (46. Hlynsson), Rasmussen (46. Banel), Godts.