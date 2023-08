Tennisser Gijs Brouwer debuteert in Nederlandse Davis Cup-ploeg

Tennisser Gijs Brouwer uit Venhuizen is voor het eerst opgeroepen voor de Daviscup. Naast de 27-jarige Brouwer selecteerde captain Paul Haarhuis ook Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop voor de groepsfase van de Daviscup Finals.

Haarhuis ziet in Brouwer, de mondiale nummer 147, 'een goede aanvulling in het team'. "Hij heeft de afgelopen grand slams goede resultaten behaald en bevestigd dat hij dit niveau aankan", vertelt de captain.

Oranje speelt vanaf 12 september in Split tegen achtereenvolgens Finland, de Verenigde Staten en gastland Kroatië. Elke ontmoeting bestaat uit drie wedstrijden: twee singles en een dubbel. De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor de knock-outfase, later dit jaar in Valencia.