Een half jaar verder en Ron is nog stééds niet de IND: "Heb de deurbel maar uitgezet"

Door een adresverwisseling in de populairste navigatieapps krijgt Ron elke dag mensen aan zijn deur die denken dat zijn huis het IND-kantoor is. Ron vertelde daar eerder dit jaar over. Zes maanden later is het probleem nog altijd niet opgelost. "Na drie kwartier bellen met de servicelijn van Apple kwamen ze met het telefoonnummer van hun eigen servicelijn."

Het is ook vragen om problemen: een Pieter Calandlaan en een Pieter Calandplantsoen. En dan ligt dat plantsoen ook praktisch áán de laan. Ron snapt het heus wel en echt, hij kan er nog best wel om lachen ook.

En, benadrukt hij, er is heus wel iets aan vooruitgang geboekt ten opzichte van februari. Een zoekopdracht in Google Maps naar het IND-kantoor gaat bijna nooit meer fout. "Als je daar zoekt op het IND-kantoor of naar het adres - Pieter Calandlaan 1 - wordt je naar de juiste plek gestuurd."

Maar in de kaarten-app van Apple blijft het probleem voortduren. Een zoekopdracht naar het IND-kantoor levert de juiste locatie op, maar: "Als je 'Pieter Calandlaan 1' intikt, kom je bij mij uit", vertelt Ron. Lachend: "Als er nu iemand aanbelt, vraag ik altijd of ze een iPhone hebben."

Bloemetje

De IND kan weinig doen, zeggen de medewerkers daar. "Ze hebben me wel een bloemetje gestuurd. Hartstikke leuk, maar ik heb liever dat het wordt opgelost."

En bellen naar Apple? Dat levert niets op. "Ik heb Apple support gebeld. Die mevrouw is samen met d'r supervisor drie kwartier bezig geweest. Het enige wat ze me konden geven was hetzelfde telefoonnummer als dat ik op dat moment had gebeld."

Een einde lijkt voorlopig nog niet in zicht, maar Ron krijg je niet zo gauw gek. "Ik woon er pas een jaartje. Maar ik heb de deurbel maar uitgezet. Ik werk onregelmatige diensten en ik heb geen zin om uit bed gebeld te worden."