Slachtoffers steekpartij Amsterdam-Noord mogelijk willekeurig gekozen

De politie gaat er niet vanuit dat er iets is voorgevallen tussen de twee slachtoffers van de steekpartij op Warnsborn in Amsterdam-Noord en de dader. De dader zou bovendien 'onsamenhangende zinnen' hebben geschreeuwd.

Dat laat de politie vandaag weten. De twee slachtoffers zijn mannen van 31 en 35 jaar oud, die beide in Amsterdam wonen. Ze werden door hulpverleners naar het ziekenhuis overgebracht en konden na behandeling aan hun steekwonden het ziekenhuis verlaten.

Agenten troffen de verdachte gisteren nog in de buurt van de slachtoffers aan. Bij de aanhouding gebruikten ze een stroomstootwapen. De verdachte is een 19-jarige man, die ook in Amsterdam woont.

De politie hoopt een 'nog duidelijker beeld' van de steekpartij te krijgen en vraagt getuigen die zondag rond 12.00 uur iets gezien hebben zich te melden. "Ook beelden van de situatie kunnen de rechercheurs helpen", laat de politie weten.