Betraande brieven leren Jacqueline over haar oom Nono, die stierf in Nederlands-Indië

Na het vinden van een kistje met brieven die haar vader en oom tijdens de Tweede Wereldoorlog aan hun ouders schreven, besefte Jacqueline Schäfer hoe erg haar familie uit Nederlands-Indië destijds heeft geleden. Oom 'Nono' kwam om het leven toen Japan het land binnenviel. Vanavond vertelt Jacqueline als ceremoniemeester zijn verhaal tijdens de Indiëherdenking in Amstelveen.

Jacqueline leest de brieven die haar oom Nono aan zijn ouder schreef - NH Nieuws

In die brieven stellen Nono (Gerard Ludwig Schäfer) en Jacquelines vader René Schäfer hun ouders keer op keer gerust. "Na de oorlog wordt het allemaal beter en dan zien we elkaar weer", citeert Jacqueline uit een van Nono's brieven. "Hij vertelt bijvoorbeeld ook hoe hij zijn twintigste verjaardag heeft gevierd en hoopt dat het volgende deel van zijn leven gelukkiger wordt dan het eerste deel van zijn leven. Zes maanden later is hij gesneuveld." Tekst gaat verder onder video.

Jacqueline Schäfer spreekt dit jaar tijdens de Indiëherdenking in Amstelveen - NH Nieuws

Als dienstplichtig militair in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) bereidden de twee broers zich voor op een mogelijke inval van Japan. Toen dat gebeurde vochten zij tegen het Japanse leger. Voor de twintigjarige Nono eindigde de oorlog vlak nadat deze begon: rond 7 maart 1942 tijdens de slag om de Tjiater-pas. Zijn ouders kregen te horen dat Nono vermist was. Pas vijf jaar later hoorden ze dat hij was omgekomen.

"Ik denk dat mijn grootouders hier vaak mee in hun handen hebben gezeten en hebben moeten huilen bij de gedachte aan hem" Jacqueline Schäfer

In het kistje heeft Jacqueline een briefkaart gevonden die Nono op 12 januari 1942 aan zijn ouders schreef. Dat was dus twee maanden voor zijn overlijden. "De kaart is bevlekt", omschrijft Jacqueline. "Ik denk dat mijn grootouders hier vaak mee in hun handen hebben gezeten en hebben moeten huilen bij de gedachte aan hem", verklaart ze de vlekken. Tekst gaat verder onder afbeelding.

Jacquelines oom Nono (links) en vader René (rechts) - Eigen foto's

Als Indonesië zichzelf na de capitulatie van Japan in augustus 1945 onafhankelijk verklaart, ziet Jacquelines familie zich gedwongen naar Nederland te vertrekken, net als honderdduizend anderen. In tegenstelling tot zijn oudere broer Nono is René wel levend uit de strijd teruggekomen, maar ook zijn oorlogswonden zijn diep. Hij was jarenlang krijgsgevangene van de Japanners en leefde onder erbarmelijke omstandigheden. In Nederland was destijds weinig begrip voor het oorlogsleed dat inwoners van het voormalig Nederlands-Indië met zich meedroegen. "Ze konden eigenlijk nergens naartoe en wilden het er niet over hebben. Mijn vader vertelde dat zijn collega's zeiden: 'bij jullie is het ook erg geweest, maar jullie hadden in elk geval lekker weer."

"Nu mag het er zijn, maar nu zijn zij er niet meer om het te delen" Jacqueline Schäfer

Dat onbegrip zorgde ervoor dat het verdriet van voormalig inwoners van Nederlands-Indië jarenlang verborgen bleef. Inmiddels wordt dat leed breder erkend. "Nu mag het er zijn, maar nu zijn zij er niet meer om het te delen. Ík ben er nog en voel me geroepen om dat voor hen te doen." Jacqueline gelooft dat het delen van persoonlijke oorlogsverhalen de beste manier is om de geschiedenis over te brengen op jongere generaties. Ondanks het groeiende begrip, ziet ze dat de kennis over de gebeurtenissen in Nederlands-Indië bij veel Nederlanders beperkt is. "Zelf was ik er ook nooit zo in geïnteresseerd", geeft ze toe. "Tot ik me ging verdiepen in de verhalen van mijn familie."