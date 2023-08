Schokkend dieptepunt in bedreigingen: grafsteen van overleden broertje van Bradley van Dijk beklad

De grafsteen van het overleden broertje van Hilversummer Bradley van Dijk, Casey, is beklad met graffiti. De steen die staat op de Hilversumse begraafplaats St. Barbara aan de Nieuwlandseweg is op klaarlichte dag bespoten met een leus. De bekladding is een dieptepunt in de al jaren slepende pesterijen en doodsbedreigingen aan het adres van Bradley en zijn familie.