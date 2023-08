Parkbezoekers leven mee met 'geknakt' Elswout: donaties overstijgen 25.000 euro

Op 5 juli raasde Poly over buitenplaats Elswout. Het gebied werd meteen afgesloten, omdat het te gevaarlijk was om over de wandelpaden te lopen. Inmiddels kunnen wandelaars wel weer hun rondjes maken, maar zijn er nog steeds veel herstelwerkzaamheden nodig.

Dankbaar voor donaties

Reden genoeg voor Staatsbosbeheer om een inzamelingsactie op te starten. Enkele honderden donateurs deden een bijdrage. "Het is ongelofelijk hoeveel er gedoneerd is. Met deze opbrengsten kan Staatsbosbeheer verder met het opruimen van de stormschade en de buitenplaats weer openstellen voor bezoekers. Staatsbosbeheer is erg dankbaar voor al deze donaties, want voor herstellen van de schade hebben we niet zomaar geld op de plank liggen. Dit helpt ons enorm," aldus boswachter Rien de Vries.

Het opruimen kan nog enkele weken tot enkele maanden duren. Met het gedoneerde geld kunnen aannemers ingehuurd worden om de grootste bomen op te ruimen. Voor donateurs die meer dan 100 euro schonken, wordt een aparte excursie georganiseerd om met eigen ogen te kunnen zien wat storm Poly heeft aangericht op Elswout.

Boswachter Rien de Vries liet eerder al aan NH Nieuws de schade aan buitenplaats Elswout zien: