Lichaam vermiste Ben van der Weiden gevonden in Vijfhuizen

Ruim twee maanden na zijn vermissing blijkt Ben van der Weiden uit Heemstede te zijn overleden. Op 30 juli ontdekten voorbijgangers een lichaam bij de Nieuwe Spaarnwouderweg in Vijfhuizen. Uit onderzoek bleek het om Ben van der Weijden (68) te gaan. Er is volgens de politie geen sprake van een misdrijf.

Van der Weiden was op 13 juni voor het laatst fietsend gezien op de Professor Van der Scheerstraat in Haarlem. Op verzoek van de familie heeft de politie tot na de uitvaart gewacht met het bekendmaken van het nieuws dat zijn lichaam is gevonden.