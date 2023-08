Levensgevaarlijke situatie: twee rijdende treinen in Hoorn bekogeld met stenen

Vanmorgen zijn tijdens de spits in ieder geval twee rijdende treinen tussen Hoorn en Hoorn Kersenboogerd met stenen bekogeld. Daarbij is bij één trein een raam gesneuveld. Er raakte niemand gewond en de politie heeft nog geen aanhoudingen verricht. "Dit is levensgevaarlijk."

De schrik zit er goed in, zegt een treinreiziger. Hij was maandagochtend, net met zijn vrouw, onderweg naar het werk. "Zelf was ik uitgestapt op station Hoorn Kersenboogerd, maar mijn vrouw moest nog één station verder", vertelt hij aan NH. Tussen Hoorn Kersenboogerd en Hoorn werd de trein waarin ze zat bekogeld met stenen. Door de klap sneuvelde een raam. "Met mijn vrouw gaat het goed. Al zaten er wel glassplinters in haar kraag. Andere reizigers waren ook erg geschrokken en overstuur."

De daders zijn volgens ooggetuigen twee jonge jongens. Een woordvoerder van de politie laat NH weten dat er nog geen aanhoudingen zijn verricht. Wel nemen ze de zaak hoog op. Ze zijn een zoektocht begonnen en roept getuigen op zich te melden. "Het gaat om twee jongens rond de 14 jaar. Ze droegen zwarte en grijze kleding."

Geen kattenkwaad, maar vandalisme

Er vielen geen gewonden, maar de schrik zat er volgens de NS goed in. "Gelukkig heeft dit niet geleid tot persoonlijk letsel, maar het had heel anders uit kunnen pakken. Dit is levensgevaarlijk en wij betreuren en veroordelen dit gedrag ten zeerste af", zegt een woordvoerder. De NS noemt het bekogelen van treinen met stenen onacceptabel. "Hier is geen sprake meer van kattenkwaad, dit is vandalisme. Het kan grote gevolgen hebben voor de veiligheid van reizigers en NS-collega’s in de trein."

De bekogelde trein met het kapotte raam is uit de dienstregeling gehaald voor reparatie en de NS heeft aangifte gedaan. "De kosten proberen we te verhalen op de daders."