Aalsmeerse rolstoeltennisser Ruben Spaargaren is Europees kampioen

De Aalsmeerse rolstoeltennisser Ruben Spaargaren is zondag Europees kampioen geworden. Spaargaren moest in de finale flink aan de bak. Hij nam het op tegen de nummer vier van de wereldranglijst, terwijl hij zelf op nummer zes staat.

De European Para Championships (EPC) werden dit jaar voor het eerst in Nederland gehouden. Rotterdam ontving 1.500 sporters uit 45 verschillende landen. Spaargaren trof in de finale de Spanjaard Martin de la Puente. De twee gingen gelijk op, maar Spaargaren sloeg zich in drie sets naar het goud (7-5, 5-7, 6-4).