Hittegolf blijft uit, maar temperaturen worden wel iets aangenamer komende week

De week begint vandaag lekker zomers. De dag begint met een beetje bewolking, maar dat trekt in de loop van de ochtend weg. "Dan komt er meer zon en het blijft verder droog", zegt NH-weerman Jan Visser op NH Radio. "De temperatuur die komt vanmiddag uit op zo'n 25 graden." Ook vanavond blijft het zonnig.

Ook morgen zijn er zonnige momenten, maar de temperatuur ligt wat lager. "Aan de kust 21 en elders 23, 24 graden. Toch altijd nog wel heel redelijk dus", zegt Visser. Tussendoor zou er een buitje kunnen vallen.

Mist

Woensdagnacht is er kans op mist. "Die lost in ochtend op en dan hebben we zonneschijn, weinig wind en een temperatuur die uitkomt op zo'n 24 graden." En dat lekkere weer zet donderdag door. "Het wordt warmer, 25 graden en het is droog en perioden met zon", zegt de NH-weerman.

Die stijgende lijn zet in ieder geval door tot vrijdag. Visser voorspelt dat het dat 26 graden en zonnig wordt. "Ook zaterdag en zondag blijft de temperatuur hoog." Maar hoe hoog, is nog niet met zekerheid te zeggen. "Of het kwik ruimschoots boven de 25 graden uit gaat komen zaterdag is nog niet duidelijk." Het hangt er maat net vanaf of het koufront boven de oceaan onze kant op komt. "Maar zondag blijft het wel warm met 25 graden. Dus al met al zomerse condities de komende tijd."

Midden volgende week kan het zomaar weer afgelopen zijn met de zomerse temperaturen, dus dat wordt deze week extra genieten. "Dan zakt de temperatuur weer en neemt de kans op buien toe."