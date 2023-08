Wat een plaat! Marcel fotografeert 'vallende ster' boven zijn huis in Purmerend

Het is gelukt! Vannacht was een heldere nacht en natuurfotograaf Marcel van Engelen heeft op zijn balkon in de wijk Weidevenne in Purmerend deze 'vallende ster' gefotografeerd. "De camera stond recht omhoog", vertelt hij enthousiast.

De jaarlijkse terugkerende meteorenzwerm Perseïden was gisternacht door bewolking niet goed te zien. Marcel was helemaal klaar om naar Den Helder te gaan, maar het bleek te bewolkt. "We zijn daarom naar Zeist gegaan. Op andere plekken in Noord-Holland was het ook te bewolkt, of had hij last van lichtvervuiling. "Als ik hier op mijn balkon ga staan heb ik al het licht uit Purmerend en Amsterdam er ook bij", vertelde hij gisteren. En toch lukte het hem vannacht wel om deze 'vallende ster' vast te leggen vanaf zijn balkon in Purmerend.

Is het wel een vallende ster?

Hoewel we bij de meteorenzwerm over vallende sterren spreken, zijn het eigenlijk helemaal geen sterren. "De meteorieten zijn stofdeeltjes uit de staart van de komeet Swift-Tittle en zijn meestal niet groter dan een zandkorrel", legt Jascha Leeflang van de sterrenwacht ’s Gravenland in het radioprogramma NH Gooi de Lunchclub uit. "Als deze in de atmosfeer verbranden zien we ze als vallende sterren. Dat doen ze met een snelheid van 200.000 kilometer per uur."