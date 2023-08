Honderden mensen bij stille tocht voor omgekomen slachtoffer schietpartij Den Helder

Bij de stille tocht voor Lavernie (25), die vorige week omkwam bij een schietpartij in Den Helder, zijn honderden mensen afgekomen. De betrokkenen en belangstellenden liepen in het wit een route langs het centrum van de stad.

Op de plek van de schietpartij zijn bloemen, kaarsen, knuffels en foto's neergelegd. Op een van de foto's staat geschreven: 'Lavernie Rest In Paradise'.

Fatale schietpartij

De 25-jarige Lavernie Martis uit Alkmaar werd op 5 augustus doodgeschoten bij café De Bierbron aan de Bassingracht. Daarbij raakte ook een man zwaargewond. Hij ligt nog in het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar.

Na het schietincident werd een signalement verspreid van de dader. Enkele dagen later meldde hij zichzelf bij de politie. Het gaat om een 26-jarige man. Hij zit vast in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Volgens omwonenden van het café 'moest de schietpartij een keer gebeuren'. In het rustige straatje ging het volgens hen vaker mis bij De Bierbron, bijvoorbeeld vanwege vechtpartijen of dronken mensen. "Er gebeurt wel eens wat met drugs en er lopen vaak wat ongure types rond", vertelde een omwonende eerder aan NH Nieuws. "Ik zeg net nog tegen mijn vrouw dat het wel een keer fout zou moeten gaan. Nu is de bom dus - inderdaad - gebarsten."

Café definitief dicht

De gemeente Den Helder heeft de vergunningen van De Bierbron definitief ingetrokken. Dat was al voorbereid voor de fatale schietpartij van 5 augustus. Het café zou hoe dan ook sluiten.