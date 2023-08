Blije AZ'er Bazoer komt terug op eerder besluit: "Maak hier het seizoen af"

Het verdedigingscentrum bij AZ met Pantelis Hatzidiakos en Riechedly Bazoer komt al vrij vertrouwd over. Maar dat die laatstgenoemde speler nog speelt in het shirt van AZ is vrij bijzonder. De middenvelder annex verdediger liet eerder deze zomer namelijk weten aan technisch directeur Max Huiberts dat hij weg wilde uit Alkmaar. "Met het vertrek van Sam Beukema en Tijjani Reijnders is er weer perspectief voor mij gekomen."

"Ik denk dat ik het op dit moment goed doe", vertelt Riechedly Bazoer over de afgelopen weken. De zesvoudig international mag zich inmiddels wel basisspeler noemen bij AZ, terwijl hij vorig seizoen slechts één keer in de basis stond. "Ik verwacht dat ik het seizoen hier wel afmaak." Transfermarkt De transfermarkt loopt nog door tot het einde van deze maand. En de kans is zeker aanwezig dat er nog wat gaat gebeuren bij AZ. Zowel inkomend als vertrekkend. Zo worden spelers als Vangelis Pavlidis en Jesper Karlsson al lange tijd gelinkt aan diverse clubs. "Dat is inherent aan zo'n window", vertelt trainer Pascal Jansen voor de camera van NH Sport. "Maar we hopen alles bij elkaar te houden." Tekst loopt door onder de video.

Over Bazoer heeft Jansen al eerder gezegd dat hij hem graag in Alkmaar houdt. En gezien de reactie van Bazoer na de winst op Go Ahead Eagles lijkt dat ook te gebeuren. "Intensiteit" AZ won zondagmiddag met Bazoer in de basis zeer eenvoudig van de bezoekers uit Deventer met 5-1. Op vijf minuten na speelden de Alkmaarders een bijna perfecte wedstrijd. "De intensiteit waar we vandaag mee begonnen was goed", aldus Bazoer. Tekst loopt door onder de video.

De volgende wedstrijd in de competitie is zondag in Waalwijk tegen RKC. Daarvoor speelt AZ op donderdag in Alkmaar de return tegen Santa Coloma.

