Al jaren stroomt diesel Zijkanaal I in na zware regenval: "Niemand voelt zich verantwoordelijk"

Al tientallen jaren stroomt het Zijkanaal I in Amsterdam-Noord vol met diesel en soms olie als het flink heeft geregend. Woonbootbewoners worden gek van de stank en viezigheid. De gemeente, Waternet en Rijkswaterstaat weten van het probleem, maar na al die jaren is het nog steeds niet opgelost. "Niemand voelt zich verantwoordelijk."

"Wij wonen hier nu 17 jaar en hebben vanaf het begin al last van zwavellucht en van de diesel die in het Kanaal stroomt. Het is verschrikkelijk," zegt Aldo. "Vanaf 2016 ben ik al bezig met allerlei instanties. Gemeente, Waternet, Rijkswaterstaat. We komen geen stap verder. Iedereen draait maar en draait maar, ze geven elkaar allemaal de schuld, maar wij zitten elke keer met de gebakken peren."

Bewoner Nicole is blij dat Rijkswaterstaat de oliebooms heeft neergelegd. "Want dat betekent dat er in ieder geval iets gebeurt. Maar het is natuurlijk geen oplossing." Nicole woont al 23 jaar op Zijkanaal I. Ze heeft fysiek last van de troep in het water.

"Het is een verschrikkelijk probleem. Ik slaap met mijn ramen open heb. Het is soms zo erg - zeker de afgelopen periode - dat ik gewoon wakker word van de penetrante lucht. Het slaat meteen op mijn keel, ik krijg er hoofdpijn van, ik word er misselijk van, het is echt ontzettend vieze troep."