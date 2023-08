NH brengt drieluik over Wastora, imperium aan de Zaan

Deze maand is het dertig jaar terug dat de bekende winkel Wastora in Zaandam afbrandde. De 'Mediamarkt van de vroege dagen', opgericht door de gebroeders Molenaar, staat bij veel Zaankanters nog in het collectieve geheugen gegrift. Vanaf maandag zie je bij NH een drieluik: Wastora, imperium aan de Zaan.

De winkel werd in 1953 opgericht en was tot 1993 niet weg te denken uit het Zaanse winkelbestand. Veel mensen - ook van ver buiten de Zaanstreek - haalden er hun eerste wasmachine, radiotoestel of lp's. De Molenaars waren ook voetbalbestuurders: onder hun leiding sleepte AZ '67 de eerste landstitel binnen. Ook de brand in 1993 staat bij Zaankanters boven de 50 nog helder op het netvlies. Tekst loopt door onder de foto.

Bert van Marwijk werkte in zijn AZ-periode bij de winkel Wastora - NH Nieuws

NH blikt in drie afleveringen terug op het ontstaan van de winkel, de band tussen Wastora en AZ en natuurlijk de brand. Met uniek beeldmateriaal, waarvan delen nog nooit eerder publiekelijk zijn vertoond. Maar ook met hoofdrolspelers als Klaas Molenaar jr. en Hans de Wolf. Bert van Marwijk werkte in zijn tijd als AZ '67-speler in de winkel van Wastora. "Wastora was toen één van de grootste warenhuizen in elektra van Europa. Dat hebben die Molenaars mooi voor elkaar gekregen", zegt de oud-bondscoach als hij terugblikt op die tijd. Uitzendtijden De afleveringen zijn te zien van maandag 21 tot en met woensdag 23 augustus, elke dag om 17.10 uur en daarna elk half uur bij NH TV. Ze zijn ook op deze site te zien en op onze Youtubepagina.

Opnames bij Herman Meijer, de bevelvoerder van de brandweer die op de Wastorabrand afkwam - NH Nieuws