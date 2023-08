Fris AZ verslaat Eagles zeer eenvoudig bij start nieuwe seizoen

Met een overtuigende overwinning is AZ aan het nieuwe seizoen in de eredivisie begonnen. In eigen huis versloegen de Alkmaarders tegenstander Go Ahead Eagles met 5-1. Doelpuntenmakers waren zondagmiddag Jordy Clasie, Vangelis Pavlidis, Ruben van Bommel, Dani de Wit en Maykel Lahdo.

Zonder de geschorste Jesper Karlsson verdubbelde AZ de voorsprong na een kwartier voetballen. Uit een corner kopte Vangelis Pavlidis de bal dichtbij de 2-0 binnen. De Griekse spits die vorig jaar twaalf keer scoorde was in de eerste helft nog dicht bij z'n tweede treffer met een bal op de lat.

Waar AZ eerder in de week nog stroperig voor de dag kwam met een magere Europese overwinning op Santa Coloma (0-1), speelde de ploeg van trainer Pascal Jansen vandaag zeer fris en energiek. Dat leidde na vijf minuten al tot een voorsprong. Zomeraanwinst Ruben van Bommel strafte geklungel in de defensie bij Go Ahead Eagles af door de bal panklaar neer te leggen voor Jordy Clasie. De aanvoerder van AZ scoorde vervolgens zeer subtiel met een bekeken wippertje.

Alles leek erop dat AZ een zorgeloze middag tegemoet zou gaan, maar daarna kropen de bezoekers uit Deventer wat uit hun schulp. Via een benutte vrije trap van Philippe Rommens kwam de spanning weer wat terug in de wedstrijd, 1-3. De Alkmaarders mochten vlak na de tegentreffer doelman Mathew Ryan bedanken dat het verschil niet nog kleiner werd. De Australische goalie redde met een prachtige reflex na een inzet van Eagle-captain Bas Kuipers.

Na de opleving van Go Ahead Eagles ging AZ vrolijk verder met scoren. Eerst was het Dani de Wit. De aanvallende middenvelder scoorde vanaf de penaltystip. En in de laatste minuut zorgde Mayckel Lahdo voor het slotakkoord. De Zweedse aanvaller schoot de bal in de rechterhoek na een prima individuele actie.

De volgende wedstrijd in de competitie is zondag in Waalwijk tegen RKC. Daarvoor speelt AZ op donderdag in Alkmaar de return tegen Santa Coloma.

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Hatzidiakos, Bazoer (Penetra/62), Moller Wolfe; Clasie (Goudmijn/88), Mijnans, De Wit (Mihailovic/88); Odgaard (Lahdo/62), Pavlidis, Van Bommel (Poku/62)