Meteen een basisplaats voor Micky van de Ven uit Wormer bij Tottenham Hotspur

De man van 50 miljoen staat meteen in de basis bij Tottenham Hotspur. Micky van de Ven rondde deze week zijn overgang van VfL Wolfsburg naar de Engelse topclub af. De 22-jarige verdediger uit Wormer krijgt dus meteen het vertrouwen in de basis.

Met zijn nieuwe club gaat Van de Ven op bezoek bij Brentford. Het is de eerste wedstrijd voor hem in de Engelse competitie nadat hij deze week zijn transfer afrondde. Hij staat als linker centrale verdediger opgesteld in het team van trainer Ange Postecoglou.

Van de Ven speelde in de jeugd van WSV '30 in Wormer en belandde in 2013 in de jeugd van FC Volendam. Daar brak hij in 2019 door in het eerste. In zijn tweede seizoen werd hij door trainer Wim Jonk benoemd tot aanvoerder. In 2021 vertrok hij voor 3,5 miljoen euro naar VfL Wolfsburg in Duitsland. Daarmee was hij de duurste uitgaande transfer ooit bij Volendam.

Vorig jaar maakte NH Sport onderstaande reportage met Micky van de Ven.