Al jaren overlast van ontsnappende schapen: "Je moet er niet een onder je auto krijgen"

Buurtbewoners van het Liniepad in Rijsenhout hebben al jaren last van ontsnappende schapen. Vanaf de Geniedijk springen de schapen via het veerooster de weg op, terwijl het rooster eigenlijk de dieren moet tegenhouden. "In de afgelopen week is het wel tien keer gebeurd", vertelt boer Paul Bos, eigenaar van zeker tachtig schapen. "En in de afgelopen jaren zo'n 60 keer. Er is nog nooit een ongeluk gebeurd, maar je kunt er niet op vertrouwen dat het altijd goed blijft gaan."