Amsterdammer (55) overleden na frontale botsing in Twente

Een Amsterdamse vrouw van 55 jaar is om het leven gekomen na een frontale botsing tussen twee auto's in Twente. Bij het ongeval kwam ook een 83-jarige man uit het Overijsselse Delden om het leven.

Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 20.00 uur op de N347 tussen Goor en Markelo. De weg richting de A1 werd vanwege het ongeval volledig afgesloten, meldt De Stentor.

Volgens de politie zaten meerdere personen bekneld en werden drie personen naar het ziekenhuis gebracht. De politie liet in eerste instantie weten dat er een persoon was overleden. Zondag maakte de politie bekend dat er een tweede dodelijk slachtoffer is.

De politie doet onderzoek naar de toedracht.