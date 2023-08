Weinig zicht op meteorenregen door bewolking, vanavond nieuwe kansen

De jaarlijkse meteorenregen was de afgelopen nacht op zijn hoogtepunt, maar door bewolking in onze provincie nauwelijks te zien. Theo Mulder, vrijwilliger bij sterrenwacht Orion in Bovenkarspel, denkt dat de kans om er een paar te spotten vanavond groter is.

De sterrenwacht in Bovenkarspel blijft vanavond dicht, maar de meteoren bewonderen kan ook op andere plekken. "Ga buiten in een luie stoel liggen en kijk naar boven", zegt Mulder. Iets wat ook Gwendolyn Scholtens van de sterrenwacht in Julianadorp aanraadt. "Om ze te kunnen zien heb je wel een heldere hemel nodig", zegt ze. "En vrij zicht. Dus je moet niet ergens tussen de bomen gaan liggen."

Hoewel het vannacht te bewolkt was om de jaarlijkse terugkerende perseïden goed te zien, is er vanavond een goede kans volgens Mulder. "Tussen 21.00 en 0.00 uur zitten er af en toe gaten in de bewolking, dan zijn de vallende meteoren wel te zien. Dan zie je er een stuk of 10 à 15 per uur", zegt hij.

Orion was gisteravond open zodat er bij hen naar de Perseïden gekeken kan worden, maar er was dus weinig te zien. "Er waren zo'n 800 bezoekers", zegt Mulder. "Een paar hebben twee of drie meteoren gezien. Maar we hebben alsnog een gezellige avond gehad, waarbij we veel hebben verteld en voorstellingen hebben laten zien in het planetarium."

Fotografie

Afgelopen nacht was het hoogtepunt van meteorenzwerm en waren er bij helder zicht tussen de 40 en 50 meteorieten te zien per uur. Natuurfotograaf Marcel van Engelen uit Purmerend was helemaal klaar om naar Den Helder te gaan, maar het bleek te bewolkt. "We zijn daarom naar Zeist gegaan", zegt hij. Op andere plekken in Noord-Holland was het ook te bewolkt, of had hij last van lichtvervuiling. "Als ik hier op mijn balkon ga staan heb ik al het licht uit Purmerend en Amsterdam er ook bij."

Ook in het Utrechtse Zeist was er wat dunne sluierbewolking, zoals te zien op de foto bovenaan. Toch was het voor Marcel geen teleurstelling. "We hebben er meer gezien dan vorig jaar. Toen waren er wolkenvelden en was het volle maan."

Het 'streepje' op de foto is een meteoriet. Tekst gaat verder onder de foto.