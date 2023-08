Zanger Bob Wiebes bestormt hoofdpodium Haarlem Jazz & More maar liefst twee keer

Muziekfestival Haarlem Jazz & More begint komende donderdag weer in het centrum van de Spaarnestad. Drie avonden lang zijn de drie podia gevuld met een beetje jazz en vooral heel veel 'more': rappers, coverbands en DJ's. Haarlemmer Bob Wiebes is voorvechter van de jazzmuziek en kijkt uit naar het festival.

Je moet ze met een lantaarntje zoeken in de programmering: jazz-musici op het jaarlijkse muziekfestival Haarlem Jazz & More. Maar ze zijn er wel degelijk. Zo staan donderdagavond zowel big band New Cool Collective als de Haarlemse jazz-zanger Bob Wiebes op het hoofdpodium op de Grote Markt in Haarlem.

Wiebes is een dag later opnieuw op datzelfde podium te zien en te horen met de Bill Withers Tribute. We spreken elkaar in de historische kelder onder Ierse pub The Wolfhound aan de Riviervischmarkt. De zanger is daar zo'n beetje kind aan huis.

"Ik kom hier nu een jaar of zeven regelmatig. Sinds 2018 organiseer ik iedere maand een jazz-sessie hier in de kelder. En dat doe ik ook bij muziekcafé Stiels in de Smedestraat. Mijn vader leerde me naar jazzmuziek luisteren. Hij zong ook en was drummer. Mijn moeder luisterde veel naar zwarte muziek in het algemeen. Van Michael Jackson tot Lou Rawls en Barry White. Ze leerden me om echt met aandacht te luisteren naar muziek."

Bill Withers Tribute

"Bill Withers is een van mijn grote favorieten. We hebben natuurlijk ook dezelfde initialen", lacht 'BW' Bob Wiebes. "Mijn allergrootste muzikale voorbeeld is overigens Stevie Wonder. Zijn muziek raakt me, het is altijd interessant. En hij heeft zoveel megahits geschreven, ongelofelijk."

De Haarlemmer is vrijdagavond dus te horen met de Bill Withers Tribute. "We beginnen om 19.50 uur op het hoofdpodium. Ik kijk daar erg naar uit, al is het nog lastig om een keuze te maken uit zijn repertoire. De set op Haarlem Jazz is een stuk korter dan onze vaste show. Maar hoe leuk is het om voor een groot publiek te staan in je eigen stad?"

(Tekst loopt door onder de foto)