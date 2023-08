Voetganger aangereden op zebrapad in Overveen

Op een zebrapad aan de Zeeweg in Overveen is vannacht rond 00.15 uur een voetganger aangereden door een auto.

De voetganger, een vrouw, raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. "Hoe zij eraan toe is, is op dit moment niet bekend", zegt een woordvoerder van de politie.

De politie vermoedt dat het om een voorrangsfout gaat, maar kan dit nog niet met zekerheid zeggen. "We gaan eerst met het slachtoffer praten om te horen wat er is gebeurd", legt de woordvoerder uit. Daarna wordt besloten of er onderzoek wordt gedaan naar de aanrijding.

