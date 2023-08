Racer Calvin de Groot: de weg naar succes op en naast het asfalt

Calvin de Groot uit Hoorn is al sinds jong af aan bezig met zijn racecarrière. Hij begon in een kart en op zijn 15e stapte hij over naar de autosport. Tegenwoordig rijdt hij in de Ford Fiesta Cup en reed hij afgelopen weekend voor duizenden toeschouwers tijdens Jack's Racing Days in Assen. Maar ook in West-Friesland merkt hij dat de sport groeit.

"Het is hier nog heel weinig, maar de populariteit van de sport is wel opkomend", stelt de 19-jarige coureur. De Groot is zelf ook zeer actief op sociale media, wat bijdraagt aan meer zichtbaarheid van de sport. "Iedereen praat altijd over Max Verstappen, maar er is veel meer dan dat."

Om te kunnen racen is het talent van de jonge coureur alleen niet voldoende. "Racen kost gewoon heel veel geld," vertelt hij. Daarom is hij vaak bezig met het regelen van sponsors of het opzetten van crowdfundingacties. "Het is bijna een tweede bijbaan."

Dankzij een recente crowdfundingsactie was De Groot in staat om dit weekend te schitteren op het circuit van Assen. "Nu ligt de uitdaging erin om de volgende race op de kalender te halen." Deze race vindt plaats in september op Zandvoort. "En daarna staan er nog twee wedstrijden op het programma voor dit seizoen, dus dat wordt een grote uitdaging."

Balanceren tussen ambitie en realiteit

Dat hij zich niet alleen kan concentreren op het racen, maar ook aandacht moet besteden aan financiële zaken, weerhoudt de Horinees niet. "Het is heel belangrijk om gewoon positief te blijven. Op het circuit, in het dagelijks leven, maar ook na een afwijzing van een sponsor."