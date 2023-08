Politie vindt gestolen fietsen in tentenkamp Amsterdamse Bos

Bij de ontruiming van een tentenkamp in het Amsterdamse Bos heeft de politie onder meer zestien fietsen in beslag genomen. Een deel van de fietsen was bij de politie als gestolen opgegeven. Vier verdachten zijn aangehouden op verdenking van heling.

Het tentenkamp werd donderdag door boswachters aangetroffen. Later werd ook de politie ingelicht. "De vier personen die bij de tent zaten konden hier geen verklaring voor geven", aldus politieagenten van basisteam Amstelveen.

Doorzaagde sloten

In totaal stonden er zestien fietsen in het kamp. Van een deel van de fietsen was al bij de politie bekend dat ze gestolen waren. Van de rest moet de herkomst nog onderzocht worden. "Daarnaast zagen we dat er doorgezaagde sloten naast de tenten lagen en een hoop gereedschap."

De vier personen die bij de tenten zaten zijn aangehouden op verdenking van heling. Het tentenkamp is ontruimd.

Bij die ontruiming werden onder meer laptops, sieraden en bankpasjes gevonden. Ook daarvan vermoedt de politie dat ze gestolen zijn. Mensen die een fiets missen wordt gevraagd aangifte te doen.