Ajax in seizoensouverture met veel moeite pas laat langs promovendus Heracles

Ajax heeft zijn eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen 2023/24 winnend afgesloten. In. Amsterdam werd Heracles Almelo met 4-1 verslagen. De ploeg van Maurice Steijn kwam in de eerste helft nog op achterstand, maar dankzij doelpunten van Jakov Medić, Mohammed Kudus en twee keer Steven Bergwijn werd uiteindelijk toch de zege veiliggesteld.

Lang konden de Almeloërs niet genieten van de voorsprong. Twee minuten na de openingstreffer besloot Medic uit te halen van een meter of dertig. De kanonskogel van de Kroatische verdediger zeilde schitterend in het doel en betekende de 1-1 ruststand.

Na bijna een half uur spelen moest Ajax al zijn eerste wissel toepassen. Doelman Gerónimo Rulli moest per brancard van het veld met ogenschijnlijk een zware schouderblessure. Hij werd vervangen door Jay Gorter uit Purmerend. Vanwege de langdurige blessurebehandeling voor Rulli kwamen er maar liefst elf minuten blessuretijd bij. Hierin was het uitgerekend Heracles dat verrassend en tevens gelukkig op voorsprong kwam. Mario Engels profiteerde van geklungel achterin bij Ajax en kon van dichtbij binnentikken.

Na tien minuten mocht Van de Boomen aanleggen voor een vrije trap. De poging van de nieuweling zorgde voor veel problemen bij doelman Michael Brouwer van Heracles die de bal met veel moeite over moest tikken. Halverwege de eerste helft had Brian Brobbey de 1-0 op zijn schoen. De spits schoot een door Jorrel Hato doorgekopte corner bij de tweede paal kolderiek naast.

Ajax moest het in eigen stadion doen zonder Steven Berghuis. De middenvelder is geschorst nadat hij eind vorig seizoen een klap uitdeelde aan een FC Twente-supporter. Wel kregen vier nieuwe aanwinsten een basisplaats. Jakov Medić, Anass Salah-Eddine, Benjamin Tahirović en Branco van den Boomen begonnen allen vanaf het eerste fluitsignaal.

Na de rust was Ajax de bovenliggende partij en Brobbey de gevaarlijkste man. De spits van Ajax kreeg tot tweemaal toe een grote kans, maar stuitte beide keren op Heracles-doelman Brouwer. Aan de andere kant werden de bezoekers ook nog een keer gevaarlijk dankzij Thomas Bruns. De invaller verraste met zijn schot Gorter bijna in de korte hoek.

Ajax ging in de laatste twintig minuten naarstig op zoek naar de bevrijdende tweede treffer. Deze kwam er uiteindelijk via Mohammed Kudus. De Ghanees nam de bal schitterende aan na een voorzet van Tahirovic en schoot de 2-1 in de verre hoek.

Ajax is los dankzij Kudus

Na de tweede Amsterdamse treffer leek Heracles lamgeslagen en was het wachten op de derde goal. Deze kwam er via Steven Bergwijn. De kersverse aanvoerder van Ajax ging op snelheid tussen twee tegenstanders door en schoot de bal buiten bereik van de doelman in de verre hoek: 3-1. In de blessuretijd van de wedstrijd kreeg Ajax ook nog een strafschop. Brian De Keersmaecker maakte hands en dus ging de bal op de stip. Steven Bergwijn schoot feilloos zijn tweede van de avond binnen en bepaalde de eindstand op 4-1.