Illegaal kampioenschap peuren op de Westeinderplassen: wie vangt de meeste paling?

Zo'n dertig Aalsmeerders trokken vrijdagavond de Westeinderplassen op om een ouderwets potje te peuren. Achteroverleunen tot de paling je boot in springt was er niet bij, want om klokslag middernacht werd een nieuwe kampioen gekroond.

Aalsmeerse peurders trokken vol goede moed de Westeinderplassen op - NH Nieuws

Peuren is een van de oudste manieren om op paling te vissen. Zonder vergunning vissen in de Westeinderplassen is verboden, dus het kampioenschap is stiekem hartstikke illegaal. "Wij doen eigenlijk wetenschappelijk onderzoek naar de stand van de paling in de Westeinderplassen en dat mag", vertelt peurder Peter op serieuze toon. De mannen om hem heen beginnen hard te lachen. Peter is lid van de Dippers (DIP staat voor De Illegale Peurders). Samen met de andere drie Dippers heeft hij het kampioenschap opgericht. De palingen moeten gevangen worden vanuit een typisch Aalsmeerse Praam. Peter leert verslaggever Celine Sulsters maar al te graag hoe peuren in zijn werk gaat.

"Als je mazzel hebt ligt ie in de boot, maar als je pech hebt ligt ie in het water of drie eilanden verder" Peurder Gerrit

"Ik heb hier een draad en daar rijg ik in de lengte wurmen aan", vertelt de peurder terwijl hij een naald behendig van beneden naar boven door een worm steekt. Als er een stuk of tien wormen aan zitten, rolt hij de draad op. "Dan krijg ik een trosje wormen en komt de paling op de geur af. Hij bijt in de tros met wurmen en blijft met zijn kleine tandjes achter de draad hangen die door de wurm geregen is." Vervolgens moet de paling met een soepele beweging aan bord worden 'gezwiept.' Dat is een lastige klus, vertelt peurder Gerrit. "Als je mazzel hebt ligt ie in de boot, maar als je pech hebt ligt ie in het water of drie eilanden verder. Nou, dan is-ie snel weg hoor."

"Die paling kijkt er ook naar uit" Peurder Henk

Peurder Henk heeft al snel beet, maar helaas: de paling laat weer los. Het blijft hem overkomen. Desondanks vermoedt Henk dat de dieren wel blij zijn met zijn komst. "Het is natuurlijk een jaarlijkse traditie en die paling kijken er ook naar uit van: 'hee, daar hebben we de mannen weer.'" De slechte palingstand mag de pret niet drukken. De peurders vangen de laatste jaren nauwelijks meer paling, "maar het gaat om de gezelligheid", aldus Gerrit. De mannen gaan overigens wel netjes om met de bedreigde diersoort: na de prijsuitreiking wordt alle paling weer teruggegooid. Tekst gaat verder onder afbeelding.

De vangst van de winnaars - NH Nieuws