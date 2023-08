Vannacht kans op bijzonder schouwspel: jaarlijkse meteorenregen komt voorbij

Komende nacht zijn er - als het weer een beetje meezit - veel vallende steren te zien. Per uur kunnen dat er zelfs wel 40 tot 50 zijn. Dit is het hoogtepunt van de meteorenzwerm Perseïden, die elk jaar in augustus te bewonderen is.

Hoewel we bij de meteorenzwerm over vallende sterren spreken, zijn het eigenlijk helemaal geen sterren. "De meteorieten zijn stofdeeltjes uit de staart van de komeet Swift-Tittle en zijn meestal niet groter dan een zandkorrel", legt Jascha Leeflang van de sterrenwacht ’s Gravenland in het radioprogramma NH Gooi de Lunchclub uit. "Als deze in de atmosfeer verbranden zien we ze als vallende sterren. Dat doen ze met een snelheid van 200.000 kilometer per uur."

De aarde gaat door de kern van de stofwolk op zondag rond 14.00 uur. De periode daaromheen kun je vallende sterren spotten, met als hoogtepunt vannacht. Dan heb je de kans om de meeste Perseïden te zien. "Het liefst zo laat mogelijk in de nacht", vertelt Leeflang. "Maar je zult ze al snel zien."

Prachtig schouwspel

In het Gooi kun je het schouwspel goed bekijken. Leeflang heeft tips om de 'sterren' goed te zien. "Zoek een plekje op waar je zo min mogelijk licht hebt. Probeer lantarenpalen en ander indirect licht te vermijden. Geef je ogen minimaal een kwartier rust, dan zijn ze gewend aan het donker en ga je zeker wat zien."

Helaas zit het weer niet echt mee vannacht. Leeflang: "Vannacht wordt het denk ik niet helemaal helder, maar er zullen zeker plekken zijn waar je tussen de wolken door kan kijken en je een prachtig schouwspel kunt zien."

Lucky shot

Leeflang heeft als hobby astrofotografie en geeft daar ook soms lezingen over bij de sterrenwacht. "Ik heb zelf een groter toestel. Met een mobieltje is het erg lastig om een foto te maken. Dan moet je echt een lucky shot hebben. Fototoestellen hebben daar moeite mee. Leg hem weg en ga op een mooi plekje staan. Kijk niet door een verrekijker of telescoop, want die hebben een veel meer beperkt zicht dan jouw blote oog. Ga op een campingstoel of een kleedje zitten en geniet."

De sterrenwacht is vanaf 1 oktober weer elke vrijdagavond open voor publiek en er worden lezingen gegeven.

Luister het hele interview met Jascha Leeflang in het radioprogramma NH Gooi de Lunchclub terug via deze link.