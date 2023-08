Verdachte verwondt zichzelf bij aanhouding door arrestatieteam in woning Badhoevedorp

Een man is vanmiddag in de Orchideelaan in Badhoevedorp gewond geraakt bij zijn aanhouding door een arrestatieteam. Hij droeg een mes bij zich, waarmee hij zich in een confrontatie met de politie verwondde.

De politie wilde de man rond 15.15 uur aanhouden in een woning. "Hij zat verschanst in het huis en werkte allesbehalve mee", vertelt een woordvoerder van de politie tegen NH. Uiteindelijk lukte het de politie om de man mee te nemen.

Man gewond na aanhouding in Badhoevedorp VLN Nieuws

Man gewond na aanhouding in Badhoevedorp VLN Nieuws

Man gewond na aanhouding in Badhoevedorp VLN Nieuws

Man gewond na aanhouding in Badhoevedorp VLN Nieuws

De verdachte moet zich eerst laten behandelen aan zijn verwondingen. "Daarna kijken we of we hem alsnog mee kunnen nemen."

Wat er precies is gebeurd en waarom de man werd aangehouden is op dit moment nog niet bekend. Op foto's is te zien dat een agent een pijl en een boog meeneemt, die volgens de woordvoerder 'uit voorzorg' zijn meegenomen.