Waarom een succesvolle alcoholcontrole in Velsen al na vijf minuten werd gestaakt

Een politiecontrole in Velsen is vannacht na welgeteld vijf minuten gestaakt. Binnen die vijf minuten werden vier automobilisten gecontroleerd op alcohol- en drugsgebruik, van wie er drie in overtreding bleken. Nadat zij waren aangehouden, besloot de politie de fuik op te heffen. De politie draait er niet omheen en legt uit waarom.

Personeelstekort bij de politie wordt dus niet onder stoelen of banken gestoken. Een tekort aan agenten is een groot probleem. Ook in Noord-Holland is er behoefte aan meer blauw op straat.

Volgens de politie 'diende het beschikbare personeel voor de afwikkeling zorg te dragen. De controle duurde daarom niet langer dan vijf minuten'. Op navraag van NH bij de politie of dit te maken heeft met onderbezetting wordt de 'grote vacaturedruk die genoegzaam bekend is' nog maar eens benadrukt.

Twee van de vier automobilisten die in de fuik reden, testten positief op een ademtest. Ook had een van de bestuurders een ongeldig rijbewijs bij zich. Uit de auto van een derde automobilist kwam volgens de politie een 'enorme wietlucht' en dus moest hij een drugstest doen. Daaruit bleek dat hij thc in zijn lichaam had.

De bedoeling is dat de bezetting in 2025 weer op sterkte is door nieuwe aspiranten op te leiden komende tijd.

De vraag is of dit soort korte controles in onze provincie het gevolg zijn van die beperkte capaciteit of van een ander probleem: meer drankrijders.

... of toch meer drankrijders?

Vorig jaar kwam het ANP namelijk met een analye van politiecijfers, waaruit blijkt dat meer mensen bekeurd zijn voor rijden onder invloed. Tienduizenden mensen in Nederland kregen een proces-verbaal op de mat, wegens rijden met te veel drank op.

Het aantal verkeersdoden, waarbij alcohol of drugs is gebruikt, neemt de laatste jaren ook toe. De NOS meldt dat in 2022 ruim zestig mensen zijn overleden, wegens drank- of drugsgebruik door de bestuurder. Ter vergelijking: een jaar eerder, in 2022, was dat iets meer dan dertig. Een verdubbeling dus.

Hoe het ook zij: er worden wel vaker dit soort korte politiecontroles opgezet. Of het nu door scherpe inzet van 'het beschikbare personeel' is, of door het toenemend aantal verkeersdoden door drank- en drugsgebruik. De politie raadt daarom aan om de regels voor alcohol in het verkeer goed na te lezen.