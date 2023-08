Stratego op allerhoogste niveau: WK in Amsterdam trekt internationaal bekijks

Dit weekend is de Tolhuistuin in Amsterdam het strijdtoneel voor de 24e editie van het WK Stratego. Het evenement trekt tientallen nationale en internationale spelers naar de stad. Met een schaakklok en snelle zetten lijkt het net een groot schaaktoernooi.

"Zo'n 40 tot 50 mensen gaan strijden om de wereldtitel", vertelt coördinator Dennis Baas met een grote glimlach. Hij wist het toernooi voor het eerst naar Amsterdam te halen. Het WK startte afgelopen donderdag en eindigt zondag. De winnaar gaat met levensgrote 3D-geprinte Strategotorens naar huis, maar wint ook nog wat belangrijkers: "Als je wint, ben je een legende in Strategoland", aldus Baas.

De deelnemers komen onder andere uit Duitsland, Griekenland en Australië. Volgens Baas is het niet zo gek dat de deelnemers van ver komen voor dit WK. "Het is de passie voor het spel. Als je de community kent en online tegen iedereen speelt, wil je ook in het echt met iedereen spelen", vertelt hij.

Van vader op zoon

Een eindje verderop spelen een vader en een zoon uit Zwitserland alvast een oefenpotje. "Mijn vader is niet echt iemand die van zich laat winnen", vertelt de jongen. Hij speelt het spel al vanaf zijn vierde met zijn vader, maar wist pas op zijn 16e voor het eerst van zijn meester te winnen. Inmiddels is hij zijn vader voorbij en was hij vrijdagmiddag de dagwinnaar van het toernooi.