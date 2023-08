Veel pech voor debuterende Volendamse hoofdtrainer Matthias Kohler: "Tegenslag"

Met een dubbel gevoel stond Matthias Kohler na afloop voor de vele camera's in de mixed-zone. De debuterende hoofdtrainer zag zijn ploeg in eigen huis verliezen van Vitesse, 1-2. "Het is een tegenslag, maar ik vond de groep goed reageren."

Matthias Kohler had veel om tevreden over te zijn tot aan de rode kaart - NH Sport

"Als voetballiefhebber zie ik het liefst een wedstrijd van elf tegen elf", doelt Matthias Kohler over het sleutelmoment van de wedstrijd. Vlak voor rust pakte Robert Mühren de rode kaart en moest FC Volendam met tien man verder. "Die rode kaart zorgde voor een verandering in de wedstrijd en dat is zonde."

Rode kaart

Gebeten hond op deze vrijdagavond was Mühren. De spits begon de wedstrijd nog uitstekend, want al vroeg in de wedstrijd zette hij zijn ploeg op een terechte voorsprong. Helaas stond hij vlak voor rust op een negatieve manier in de aandacht met die rode kaart. "Ik had absoluut niet de intentie om hem te raken."

