Jong Ajax ten onder in Groningse heksenketel

Jong Ajax is met een nederlaag begonnen aan het nieuwe seizoen. Degradant FC Groningen scoorde viermaal bij doelman Charlie Setford, waardoor de enige Amsterdamse goal van Christian Rasmussen niet genoeg was: 4-1. De Euroborg was uitverkocht bij de rentree van Groningen in de eerste divisie.

Groningen liet er geen gras over groeien en was vanaf de aftrap direct sterker. Kevin van Veen, overgekomen vanuit Schotland, kreeg de eerste kans. Oog-in-oog met Charlie Setford ging de bal naast. Het was daarna ook niet verrassend, dat verdediger Marco Rente de bal in het doel kopte: 1-0. Daarvoor had Gabriel Misehouy echter wel een paar speldenprikjes uitgedeeld.

De thuisploeg ging in de tweede helft vrolijk verder met scoren. De bal ging uit een corner nog eerst op de lat, maar Romano Postema tikte vervolgens binnen: 2-0. Er werd bij het juichen bier op het veld gegooid en de wedstrijd lag -volgens de regels van de KNVB- tien minuten stil. Via Tomas Suslov breidde Groningen na de hervatting de score uit. Christian Rasmussen deed nog iets terug, maar Johan Hove zorgde voor het slotstuk: 4-1.

Jong Ajax speelt maandag 21 augustus de eerstvolgende wedstrijd. De Graafschap is dan de tegenstander op Sportpark De Toekomst.

Opstelling Jong Ajax: Setford; Jermoumi (Sarfo/78), Vos (Brandes/46), Gooijer, Martha; Fitz-Jim (Chahid/90), Misehouy, Hlynsson (Agougil/46); Banel, Rasmussen, Kalokoh