Seamus is kattenoppas en heeft een flinke klantenlijst: "Ik geef ze lekker veel aandacht"

Mensen met huisdieren die op vakantie gaan, brengen hun trouwe viervoeter of miauwende huisgenoot vaak naar een dierenpensioen. Deze dierenopvangplekken zitten 's zomers vaak bomvol, waardoor een plek niet altijd vanzelfsprekend is. Dit probleem bracht Seamus uit Wognum op een idee: als kattenoppas brengt hij zelf een bezoek aan de kat, die gewoon thuis kan blijven.

Tijdens zijn 'dienst' gaat Seamus met de fiets naar zijn klanten, die allemaal op vakantie zijn. Vandaag moet hij langskomen op twee adressen in Wognum en twee in Hoorn. Naar eigen zeggen geeft Seamus de katten 'lekker veel aandacht'. Zo komen Roodje, Pipi, Bertje en Diezel niets tekort. "Ik geef ze eten, drinken, snoepjes en ga lekker met ze spelen. Ook geef ik de plantjes water als het moet en zet ik de prullenbak buiten."

Zelf zegt Seamus dat de katten 'best trouw' zijn aan hun baasjes. Hij vindt het dan ook leuk om te zien dat de dieren ook aan andere mensen kunnen wennen. "Als ik kom, vinden ze het de eerste dag best spannend, maar na dag 2 of 3 weten ze precies wie ik ben."

Seamus heeft inmiddels een flinke lijst klanten. De ondernemer pakt het ook best serieus aan. Met een eigen website en een lijst met wensen is hij goed voorbereid. "Ik heb altijd een blaadje bij me waarop staat wat de kat fijn vindt en wat ik in huis kan doen. Wat de klant wil, gebeurt."