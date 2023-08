Strandgasten en ondernemers blij met het weer: "Het is zalig"

Bezoekers van het strand waren toe aan het zonnige weer. "Nu is het wel weer beter, dus dan ga je natuurlijk op het strand liggen", zegt een bezoeker. Een tweede laat weten: "We hebben net een week op de camping gestaan in de stromende regen. Nu zijn we weer thuis en is het weer lekker weer."

Minstens zo opgewekt zijn de ondernemers van Zandvoort. Surfinstructeur Dino Jansen is ontzettend blij met het zonnige vooruitzicht. "We hadden van tevoren niet verwacht dat het een tijdlang zo slecht zou zijn", vertelt Jansen. Het slechte weer maakte de surfers moedeloos. "Mensen waren bijna aan het huilen omdat het zo erg aan het regenen was." Nu de zon zich langzaam weer laat zien voelen zij zich weer beter, vertelt de surfinstructeur. "Hopelijk blijft het zo en kunnen we er nog lang van genieten."

IJsjes

Ook de Zandvoortse ijscoman Boy is blij met de zon. "Het is zalig, maar het had beter gekund", vindt hij. Ook hij baalt van de slechte zomer. Normaal gesproken werkt hij tijdens de zomermaanden zo'n tachtig dagen. "Ik denk dat we momenteel 12 á 13 dagen gewerkt hebben, dus dat scheelt een paar maanden." Toch heeft hij wel goede moed voor de komende weken. "We verkopen weer wat ijsjes, dan heb je teminste iets te doen."