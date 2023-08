Oekraïense vluchtelingen ochtend mee op luxe sloep: "Op het water betekent vrijheid"

Zonta is een internationale club die zich inzet voor de belangen van vrouwen. Het was Michelle Grothe die bij deze club aanklopte om iets voor de Oekraïense vrouwen te organiseren.

"Op een dag kwam Michelle bij ons", vertelt Monique Danser, voorzitter van Zonta club Kennemerland-Zuid. "Ze had dit goede idee. Wij zetten ons in het algemeen in voor de positie voor vrouwen dus daar paste dit goed bij."

Reuma

Michelle heeft al sinds maart 2022 contact met de uit Oekraïne gevluchte Tania. "Zij heeft een zware vorm van reuma en moest vaak naar artsen. Ik ben haar daar toen naartoe gaan begeleiden, zo zijn we bevriend geraakt", aldus Michelle.

Vanuit die vriendschap zijn de overige Oekraïense vrouwen benaderd, die allemaal zichtbaar genieten van het varen over de grachten.

"Het is ontzettend leuk om dit te mogen doen", zegt de Oekraïense Tityana. "Zo vergeten we even de oorlog. Wij houden er ook van om op het water te zijn. Varen door Haarlem lijkt wel een beetje op hoe het thuis is. Dat maakt het extra fijn."