Twee woningen in zelfde flat gesloten na vondst morfine en cocaïne

Twee woningen in een flat aan de Anna Blamansingel in Zuidoost zijn een week na elkaar gesloten na de vondst van een handelshoeveelheid harddrugs. Het gaat volgens een tipgever om woningen op de eerste en de zesde etage.

Een van de woningen werd vorige week op 3 augustus door burgemeester Halsema gesloten. De politie doorzocht die woning afgelopen april vanwege een lopend onderzoek.

Voordat de agenten die woning binnen gingen, zag volgens de politie de aanwezige persoon in de woning kans om zijn telefoon te slopen, diverse simkaartjes kapot te kauwen en drugs door de wc te spoelen. In de afvoer van het toilet troffen agenten drie harde bruine blokken morfine aan, 'waarvan twee ter grootte van een sinaasappel en één ter grootte van een mandarijn'. Ook werd 900.000 euro aan contanten aangetroffen.

De politie ging naar aanleiding van een lopend onderzoek vervolgens begin juli een andere woning in de flat binnen. Daar trof de politie zeven kilo cocaïne aan. Volgens de gemeente werd de woning niet bewoond. De betreffende woning kan volgens de politie gelinkt worden aan de andere woning in de flat. De woning is per 11 augustus gesloten.

Beide woningen blijven gesloten voor de duur van zeker drie maanden.